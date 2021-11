L'incroyable fortune de Cristiano Ronaldo dévoilée

Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands noms de l'histoire du football, avec des exploits personnels et collectifs que peu d'autres joueurs ont réussi à accomplir.

Des passages illustres dans certains des plus grands clubs du monde, tels que la Juventus, le Real Madrid et Manchester United, lui ont permis de toucher des salaires lucratifs dès son plus jeune âge.

Aujourd'hui, à 36 ans, où il est de retour pour un deuxième passage chez les Red Devils, il gagne 561 000 euros par semaine.

Cependant, l'argent gagné grâce à ses exploits sur le terrain n'est qu'une partie de sa richesse globale, puisque divers accords commerciaux et parrainages font que sa fortune personnelle franchit la barre du milliard de dollars.

En 2020, alors qu'il évoluait à la Juventus de Turin, le total des gains de carrière de Ronaldo a dépassé le milliard de dollars (861,36 millions d'euros) et, en octobre 2021, sa valeur nette était estimée à 500 millions de dollars (432,7 millions d'euros).

Au cours de sa carrière, Ronaldo a représenté plusieurs marques de premier plan, comme Herbalife, Armani, Clear Shampoo et Unilever, qui lui rapportent au total environ 45 millions de dollars (39 millions d'euros) par an.

Son contrat avec la marque de sport Nike lui rapporte 20 millions de dollars (17 millions d'euros) de plus par an, ainsi qu'une foule d'autres entreprises connues avec lesquelles il collabore.

L'article continue ci-dessous

En dehors des contrats de sponsoring avec d'autres marques, Ronaldo est un homme d'affaires à part entière, ayant créé plusieurs entreprises à succès.

Parmi celles-ci, citons les cliniques de greffe de cheveux en Espagne et au Portugal, qui rapportent environ 115 millions de dollars (99,34 millions d'euros) par an, ainsi que sa gamme de sous-vêtements CR7.