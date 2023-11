L'incroyable don de Messi à Bellingham

Lionel Messi a offert une rencontre unique à l'organisation caritative Football For Change, fondée par Jude Bellingham

Selon le Liverpool Echo, Messi a offert cette expérience à l'organisation caritative avant le dîner de gala de samedi, au cours duquel elle espère récolter plus d'un million de livres sterling. Le gala Football For Change a été fondé par Bellingham, Jamie Carragher, Trent Alexander-Arnold et Conor Coady en 2021.

Les efforts de Messi pourraient rapporter plus de 300 000 livres sterling, tandis que David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, a également fait don d'une visite du club de football, qui pourrait être conduite par l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre lui-même. Football For Change distribuera également 20 bourses, d'une valeur de 100 000 livres chacune, pour les enfants et les jeunes qui grandissent dans des communautés défavorisées au Royaume-Uni.

Avant le gala de ce week-end, Alexander-Arnold a déclaré : "Football For Change a pour but d'aider les jeunes à s'engager dans une voie positive. Il s'agit de footballeurs et de chefs d'entreprise qui se réunissent dans le but d'améliorer les chances et les opportunités des jeunes issus de certains des quartiers les plus défavorisés du pays. C'est une initiative brillante et je sais qu'en grandissant à Liverpool, on en a plus que jamais besoin".

Messi suivra probablement de près la vente aux enchères ce week-end. Il est en effet en sélection avec l'Argentine pour deux matches cruciaux de qualification pour la Coupe du monde : l'Argentine affronte l'Uruguay vendredi et le Brésil mercredi.