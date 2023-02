L'incroyable amende de Manuel Neuer au Bayern

Vilipendé pour avoir critiqué son club et sa direction dans la presse, Manuel Neuer risque une amende record de la part du Bayern. Explications.

Il y a une semaine, Manuel Neuer surprenait tout le monde en attaquant frontalement le Bayern Munich dans une interview accordée à The Athletic et Süddeutschen Zeitung. Ce vendredi, Bild annonce que le gardien allemand et son entraîneur Julian Nagelsmann avaient eu une discussion sérieuse pour mettre à plat les problèmes entre le club et le joueur. Dans cet entretien, le capitaine bavarois avait attaqué l'entraîneur mais aussi les responsables du club Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic pour avoir limogé l'entraîneur des gardiens Toni Tapalovic. Mais Bild révèle également l'ampleur de l'incroyable amende qui attend Manuel Neuer.

Neuer pourrait écoper d'une amende record

En 2010, Philipp Lahm avait, comme Manuel Neuer, publiquement critiqué sa direction en soutenant le controversé Louis Van Gaal sans l'accord de son club. Il avait hérité d'une amende de 50.000€, cette somme étant basée sur une clause présente au sein du contrat du joueur. Mais les choses ont changé au Bayern depuis : les amendes ne sont désormais plus plafonnées dans les contrats mais directement basées sur les émoluments des joueurs.

Selon le point G du contrat des joueurs bavarois, le club peut déterminer des sanctions pouvant atteindre le salaire mensuel brut. Comme Neuer touche près de 20M par mois, c'est une amende à hauteur d'1,6 millions d'euros qui pourrait lui être imposée. Les dirigeants du club doivent désormais décider si l'interview du portier relève d'une infraction « intentionnelle » et si sa blessure provoquée en ski est considérée comme « négligente ».