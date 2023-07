L'incroyable amende à plusieurs millions infligée à Neymar

Ce lundi, Neymar a été condamné à une amende de plus de trois millions d'euros par la justice brésilienne.

En vacances au Brésil avant de faire son retour avec le Paris Saint-Germain, Neymar a connu un sacré coup dur en ce début de semaine. L'international auriverde a en effet été condamné à une amende de 16 millions de reais, soit un peu plus de trois millions d'euros, par un magistrat brésilien pour non-respect de l'environnement.

Grosse amende pour Neymar

L'ancien Barcelonais aurait e effet entrepris la création d'un lac artificiel dans son manoir à Mangaratiba (à un peu plus de 100 kilomètres de Rio) sans en avoir l'autorisation environnementale. Le joueur de 31 ans a reçu quatre amendes ce lundi. "Une dizaine d'infractions" aurait été relevée, dont l'exécution de travaux soumis au contrôle environnemental sans autorisation, le captage et le détournement d'eau de rivière sans autorisation, et "l'enlèvement de terrain et la suppression de végétation sans autorisation".

La propriété a donc été fermée par les autorités brésiliennes, qui ont ordonné la cessation de toute activité, une demande visiblement pas au goût du Parisien, qui a organisé une fête lors de laquelle le lac a servi de lieu de baignade.