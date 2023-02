L'impressionnante entrée d'Azzedine Ounahi pour sa première avec l'OM

Pour son premier match avec l'OM, Azzedine Ounahi a inscrit un superbe but pour doubler l'avantage de son équipe à Nantes.

Azzedine Ounahi aurait difficilement pu rêver mieux comme débuts. Recruté par l'Olympique de Marseille pendant le mercato d'hiver, l'international marocain, brillant pendant la Coupe du monde, figurait pour la première fois dans le groupe d'Igor Tudor ce mercredi sur la pelouse de Nantes. Entré en jeu à la 74è minute de jeu alors que l'OM menait 1-0, l'ancien Angevin a fait étalage de sa technique et de sa science du jeu avant de régaler à la 92è. Lancé par Jonathan Clauss, le nouveau numéro 8 marseillais donne le tournis à Andrei Girotto avant de tromper Alban Lafont d'une frappe croisée du droit. Après à peine 20 minutes de jeu sous ses nouvelles couleurs, le milieu de 22 ans a donc inscrit son premier but.

Ounahi buteur dès son premier match, une habitude

Et ce n'est pas la première fois qu'il réalise ce genre d'exploit. En août 2021, Ounahi disputait son premier match avec Angers face à l'Olympique Lyonnais. Entré en jeu à la 75è minute, il ne mettre que deux minutes à marquer son premier but avec le SCO.

Une habitude prise par les recrues de l'OM également ces derniers temps. La saison dernière, Cengiz Under avait inscrit son premier but avec l'OM lors de son premier match à Montpellier. Cette saison, Nuno Tavares et Luis Suarez avaient eux aussi été buteurs pour leurs débuts sous le maillot de l'OM face à Reims (4-1) lors de la première journée.

Les remplaçants de l'OM efficaces cette saison

Si l'OM est actuellement 2è de Ligue 1, c'est aussi parce qu'Igor Tudor peut compter sur un groupe complet et impliqué, à l'image de Jonathan Clauss, décisif dès son retour. Et ce n'est pas la première fois que les remplaçants de l'OM marquent cette saison. Après Luis Saurez (contre Reims), Sead Kolasinac (contre Monaco), Alexis Sanchez (contre Auxerre) et Nuno Tavares (contre Toulouse, Ounahi est le 5è remplaçant marseillais à inscrire un but lors de son entrée cette saison, seuls Monaco et Troyes (6) font mieux en Ligue 1 en 2022-2023.