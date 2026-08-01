L'impossible se rapproche : Vinicius face à l'offre la plus colossale de l'histoire d'Arsenal

Arsenal s'est immiscé avec force dans le dossier du recrutement de la star brésilienne Vinicius Junior, dans une opération qui pourrait ébranler le marché des transferts estival, au milieu des incertitudes entourant l'avenir du joueur avec le Real Madrid, avec qui son contrat expire à l'été 2027.

Le quotidien britannique « The Athletic » a révélé que les Gunners avaient finalisé leur offre officielle au club madrilène d'un montant de 145 millions d'euros, dont 135 millions sous forme de somme fixe, auxquels s'ajoutent d'autres bonus, dans une tentative sérieuse de s'attacher les services de l'ailier brésilien âgé de 26 ans.

Le journaliste David Ornstein a indiqué que Vinicius s'était montré ouvert à l'idée d'un transfert vers la Premier League, un développement notable qui place le Real Madrid face à un véritable dilemme concernant l'avenir de l'une de ses stars les plus en vue.

Des rapports anglais avaient déjà fait état de la conclusion d'un accord de principe entre Arsenal et l'agence Roc Nation, qui représente le joueur, le club londonien ayant l'intention de proposer le plus gros contrat de son histoire pour séduire la star brésilienne, selon ce qu'a rapporté le journal « The Sun ».

Le Real Madrid se trouve dans une situation délicate, puisqu'il n'a reçu aucune réponse de Vinicius à l'offre de prolongation qui lui a été soumise depuis une année entière, ce qui place le club face à des choix difficiles : soit accepter la généreuse offre anglaise, soit prendre le risque de perdre le joueur gratuitement dans quelques mois, lorsqu'il sera libre de négocier avec d'autres clubs.

La question majeure demeure : le club madrilène acceptera-t-il de se séparer de son duo offensif le plus en vue, Vinicius et Mbappé, à qui il reste également une année de contrat, ou tentera-t-il de convaincre la star brésilienne de rester malgré l'enlisement des négociations sur la prolongation depuis plusieurs mois ?