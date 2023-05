L'immense bonheur d'Antoine Griezmann avec l'Atlético Madrid

De nouveau buteur avec l'Atlético Madrid dimanche, Antoine Griezmann a manifesté sa joie pour cette superbe saison.

Il aurait été difficile d'imaginer un tel sourire sur le visage d'Antoine Griezmann il y a encore quelques mois. Souvent limité à 30 minutes de jeu en raison d'une clause dans son contrat, l'international français a repris des couleurs depuis sa très belle Coupe du monde. Il a repris sa place de titulaire au sein de l'équipe de Diego Simeone et a contribué à la très belle deuxième partie de saison des Colchoneros.

Griezmann doublement heureux

Dimanche face à son ancien club la Real Sociedad, Grizi a de nouveau été décisif en inscrivant son 15è but et en délivrant sa 14è passe décisive de la saison en championnat et a encore contribué à la victoire (2-1) des Madrilènes. Des statistiques qui permettent au natif de Macon de réaliser sa meilleure saison statistique en Liga et de prouver qu'il est encore un joueur majeur de l'Atlético et même de Liga.

Après la rencontre, le champion du monde 2018 ne s'est pas privé de manifester sa joie après cette nouvelle victoire. Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, le joueur de 32 ans a qualifié cette journée de "merveilleuse". Une joie doublée puisque malgré la défaite, la Real Sociedad a validé son billet pour la Ligue des Champions grâce à la défaite de Villarreal face à Vallecano. Une première depuis la saison 2013-2014, la dernière de Griezmann avec le club basque. Il en a profité pour rappeler que ce club lui avait tout donné à ses 14 ans alors que de nombreux clubs français l'avaient refusé.