L’icône de l’AC Milan Franco Baresi (66 ans) est décédée

Franco Baresi est décédé à l’âge de 66 ans, a annoncé l’AC Milan vendredi sur X. L’ancien défenseur italien, qui a effectué l’intégralité de sa carrière au sein du géant italien, connaissait déjà des problèmes de santé depuis un certain temps.

« Toute l’histoire de l’AC Milan est en deuil après le décès de Franco Baresi. Son exemple et son intégrité resteront à jamais ancrés dans l’ADN du club, tout comme son maillot iconique floqué du numéro 6. Les condoléances que l’AC Milan adresse à la famille de Franco Baresi en cette période difficile sont partagées par chaque Rossonero, qui ressent cette perte comme la sienne », écrit l’AC Milan sur son compte X.

L’expert du marché des transferts Fabrizio Romano qualifie Baresi de « légende absolue du football, de l’AC Milan et de l’Italie. Une époque qui a marqué plusieurs générations. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les amis. »

Baresi a disputé 716 matches avec l’AC Milan et a notamment évolué aux côtés de Marco van Basten, Frank Rijkaard et Ruud Gullit. Entre 1989 et 1995, il a disputé cinq finales de Coupe d’Europe des clubs champions/Ligue des champions, ce qu’avaient auparavant seulement réalisé les légendes du Real Madrid Alfredo Di Stéfano et Francisco Gento.

Le libéro était remplaçant lorsque la sélection italienne a remporté le titre mondial en 1982. En 1994, Baresi était titulaire lorsque l’Italie a atteint la finale. Il a manqué un penalty lors de la séance de tirs au but, après quoi le Brésil est devenu champion du monde.

Baresi a fait ses débuts lors de la saison 1977/78. Vingt ans plus tard, après avoir remporté de nombreux titres, le défenseur iconique a fait ses adieux au football professionnel.