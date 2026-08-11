« L'heure de vérité » approche : le Celtic convoque Haitham Hassan

Le transfert du talentueux ailier Haissem Hassan vers les rangs du Celtic écossais s'est rapproché de la ligne d'arrivée, dans l'attente de l'arrivée du joueur au Royaume-Uni au cours des prochaines heures pour finaliser officiellement les démarches de son transfert.

Des sources proches du Real Oviedo ont révélé au site CeltsAreHere que Haissem Hassan quittera l'Espagne pour la Grande-Bretagne ce mardi, un signe fort indiquant que les négociations entre les deux clubs sont entrées dans leurs phases décisives.

Bien que le transfert ait été qualifié, jusqu'au matin de lundi, de « quasiment achevé » sans signature officielle, les derniers développements laissent entrevoir une avancée majeure, le joueur âgé de 24 ans ayant entamé les démarches pour obtenir son autorisation de voyage, au moment où les responsables du Celtic et d'Oviedo travaillent à mettre la dernière touche à l'accord.

Il reste encore quelques étapes finales avant l'annonce officielle, toutes les parties tenant à ne pas se précipiter jusqu'à ce que l'ensemble des clauses soient convenues, à commencer par la réussite de la visite médicale prévue dès l'arrivée du joueur à Glasgow, qui sera déterminante dans la conclusion du transfert.

Des détails financiers alléchants

Sur le plan financier, la valeur de base du transfert s'élève à environ 6 millions de livres sterling, avec des bonus supplémentaires liés à la performance pouvant porter le montant total du transfert à 8,5 millions de livres sterling, une somme qui représentera une bouffée d'oxygène financière importante pour le Real Oviedo.

Dans le même contexte, Villarreal sera un bénéficiaire de ce transfert, après avoir conservé 40 % des droits de revente du joueur lors de son précédent transfert à Oviedo, le club jaune devant percevoir près de 2,4 millions d'euros sur la valeur du transfert de Hassan au Celtic.

L'absence de Haissem Hassan de la dernière composition du Real Oviedo lors de son match amical face au Havre français avait suscité des interrogations, avant que le club espagnol ne confirme que cette mise à l'écart n'était pas due à une blessure, mais qu'elle intervenait dans le cadre de son départ imminent.

Il semble que la volonté du joueur ait été déterminante dans le déroulement des négociations, Hassan ayant fait preuve dès le début d'un fort attachement à l'idée de rejoindre l'enceinte de Parkhead, le Celtic étant désormais proche de boucler l'une de ses principales cibles offensives lors du mercato actuel.