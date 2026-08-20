L'exploit se rapproche : que faut-il à Al-Hilal pour réaliser la plus longue série sans défaite de son histoire ?

Al-Hilal a poursuivi son solide début de saison en Roshn Saudi League, en signant sa deuxième victoire consécutive cette saison, grâce à son succès sur la pelouse d'Al-Feiha sur le score de trois buts à zéro, ce jeudi soir, dans le cadre des rencontres de la deuxième journée, pour grimper en tête du classement et se rapprocher un peu plus de la plus longue série d'invincibilité de son histoire dans la compétition.

Le Serbe Sergej Milinković-Savić a ouvert le score pour Al-Hilal à la 31e minute, avant que Sultan Mandash n'ajoute le deuxième but en début de seconde période, tandis que Nasser Al-Dawsari a clos le triplé du club bleu à la 88e minute.

Al-Hilal était proche d'inscrire un troisième but plus tôt, après que le Néerlandais Crysencio Summerville a manqué un penalty à la 81e minute, en envoyant le ballon au-dessus de la transversale.

44 matchs sans défaite

Selon le journal « Arriyadiyah », Al-Hilal a porté sa série de matchs sans défaite en Pro League à 44 rencontres consécutives, une série entamée après sa défaite face à Al-Nassr sur le score de 1-3, le 4 avril 2025.

L'équipe doit désormais éviter la défaite lors de ses deux prochains matchs face à Al-Khaleej et Al-Ahli pour égaler la plus longue série d'invincibilité de son histoire dans la compétition, qui avait atteint 46 rencontres consécutives entre mai 2023 et novembre 2024, sous la houlette de Jorge Jesus. Le club pourrait également établir un nouveau record (47 matchs) s'il évite la défaite contre Al-Shabab lors de la cinquième journée.

Al-Hilal ne se trouve plus qu'à 7 matchs d'égaler le record de la plus longue série de matchs sans défaite de l'histoire de la Pro League, détenu par Al-Ahli, qui avait préservé son invincibilité durant 51 rencontres consécutives entre 2014 et 2016.

Al-Hilal en tête, Al-Feiha sans point

Al-Hilal a porté son total à 6 points, réalisant le sans-faute après sa victoire lors de la première journée face à Al-Faisaly sur le score de 4-2, conservant ainsi la tête du classement.

De son côté, Al-Feiha a poursuivi son début de saison poussif, après avoir concédé sa deuxième défaite consécutive, à la suite de sa chute lors de la journée inaugurale face à Neom sur le score de 1-2, restant sans point à la dernière place.

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