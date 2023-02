L'ex-femme du premier joueur gay en Liga s'exprime

Lundi, Jakub Jankto est devenu le premier footballeur international en activité à être ouvertement homosexuel.

Le milieu de terrain de la République tchèque est également devenu le premier joueur de La Liga à faire son coming out, et est le troisième joueur en activité à l'avoir fait, après Josh Cavallo et Jake Daniels.

Avec l'aide de Relevo, Jankto a posté une vidéo émouvante sur les médias sociaux dans laquelle il a prononcé un discours sincère sur ses sentiments concernant sa sexualité. Ses aveux ont reçu un large soutien, notamment de la part de l'ancienne star du FC Barcelone, Neymar Jr.

"Très fière"

Jankto a un fils avec son ex-femme Marketa Ottomanska, et elle a déclaré être fière de son ancien mari, même si elle a admis que le footballeur lui a confié qu'il avait peur de ne pas être accepté en tant que joueur gay, selon Marca.

"Je suis très fière qu'il ait pu rassembler la force de le rendre public. Il est le premier footballeur en activité à l'annoncer. Les seuls à l'avoir admis sont ceux qui sont à la retraite, tous les autres gardent le secret. Ils ont peur de ce que les gens disent.

"J'avais peur que les gens ne l'acceptent pas comme il est. J'étais stressé par cette question. Je pense que les gens l'aimeront autant qu'ils le font maintenant. Il suffit d'être gentil. Il y a encore beaucoup de gens qui lui écrivent des messages privés et le menacent. C'est effroyable que cela se produise encore aujourd'hui".

Le milieu de terrain de Getafe est actuellement prêté dans son pays natal au Sparta Prague, mais il devrait revenir en Espagne cet été.