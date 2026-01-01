L'Europe entière s'arrache Joao Cancelo

L'objectif initial était de faire venir un autre défenseur central, mais face à la rareté des offres à ce poste en milieu de saison, le staff sportif a commencé à explorer d'autres pistes.

Parmi celles-ci figure João Cancelo, qui a déjà été prêté au club lors de la saison 2023-2024. L'international portugais quittera Al Hilal, club de Saudi Pro League, après avoir perdu sa place de titulaire, et un retour en Europe est quasi certain. Le FC Barcelone est sur les rangs et s'est renseigné sur sa situation.

L'arrivée de Cancelo permettrait à Hansi Flick de renforcer son effectif au poste d'arrière droit, tout en offrant à Jules Koundé l'opportunité d'évoluer en défense centrale, poste qu'il occupait régulièrement avant son transfert au Barça. Il peut également dépanner au poste d'arrière gauche, créant ainsi une concurrence pour Alejandro Baldé.

Cependant, convaincre Cancelo de revenir au club s'annonce plus compliqué que prévu. Selon Fabrizio Romano (via ED), l'Inter est également intéressée par Cancelo et a déjà entamé des discussions directes avec Al Hilal. Le club milanais souhaite s'attacher ses services jusqu'à la fin de la saison, une piste que le FC Barcelone devrait également explorer.

Le Barça est au courant de la situation de Cancelo, mais préfère pour l'instant patienter. Le club catalan sait qu'un accord ne serait possible que si Al Hilal acceptait de prendre en charge la quasi-totalité de son salaire durant le prêt, compte tenu de sa masse salariale déjà limitée.

Reste à savoir si le FC Barcelone passera à l'action pour Cancelo. Ce serait une recrue judicieuse, non seulement grâce à sa polyvalence, mais aussi parce que son style de jeu correspondrait parfaitement à celui prôné par Flick.