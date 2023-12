Neymar a demandé à Santos de retirer son maillot n°11 jusqu'à ce qu'il revienne au club, selon le président Marcelo Teixeira.

Le jour le plus sombre de l'histoire de Santos est arrivé jeudi dernier, lorsque le club a été relégué de l'élite brésilienne pour la première fois en 111 ans d'existence.

La défaite 2-1 contre Fortazela a confirmé le sort du club, dont les 13 buts en championnat inscrits par Marcos Leonardo n'ont pas empêché la 17e place.

Le talentueux attaquant de 20 ans est convoité par Arsenal et le Real Madrid, comme le rapporte FootballTransfers, et il devrait quitter le club en janvier à la suite de sa relégation.

Santos a confirmé que l'emblématique maillot n°10 de Pelé avait été retiré après la confirmation de la relégation du club. La légende brésilienne a marqué 643 buts en 656 apparitions pour son club d'enfance, mais son numéro de maillot n'avait jamais été retiré jusqu'à présent.

Samedi, Teixeira a remporté les élections présidentielles de Santos pour la troisième fois de sa carrière et il a admis : "Tant que Santos n'aura pas retrouvé la Serie A, qui est son niveau, nous ne jouerons pas avec le maillot numéro 10."

Le maillot de Neymar sera également retiré

De plus, le président de Santos a également révélé, selon SPORT : "Dimanche, Neymar m'a appelé et m'a dit : "Président, puisque vous avez retiré le maillot 10 jusqu'à ce que vous retourniez en première division, alors faites de même avec le 11 jusqu'à ce que je revienne ici".

"Nous attendons le retour de Neymar, qui est notre grande star. Ses paroles nous ont donné beaucoup d'espoir".

Neymar évolue actuellement dans le club saoudien d'Al-Hilal, qui a signé un contrat de 90 millions d'euros avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant brésilien, âgé de 31 ans, n'a fait que trois apparitions en championnat avec son nouveau club, en plus de deux matches en Ligue des champions de l'AFC.

L'ancien joueur de Barcelone a inscrit un but et délivré trois passes décisives en cinq matches avec Al-Hilal, mais il a été écarté des terrains pour cause de blessure depuis le mois d'octobre.