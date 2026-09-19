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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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L’étrange série de l’Inter Milan : Lautaro Martinez sauve un point après un net retard sur l’AS Rome

Serie A
Roma vs Inter
Roma
Inter

Le champion d’Italie a un problème : il se retrouve sans cesse mené 0-2. La bonne nouvelle : les Nerazzurri ne perdent quand même pas. La plupart du temps.

Pour la troisième fois de suite dans un match de championnat, l’Inter a encaissé deux buts dans le Stadio Olimpico, en Italie, pour se retrouver mené 0-2. Samedi soir, à Rome, c’est l’ancien joueur de Gladbach Manu Kone qui a frappé à deux reprises pour les hôtes (6e, 37e).

Mais pour la troisième fois de suite, cela n’a pas débouché sur une défaite pour le champion en titre entraîné par Cristian Chivu, puisque après la pause, c’est le buteur Lautaro Martinez qui a à son tour signé un doublé (46e, 79e).

Ainsi, l’affiche au sommet du championnat s’est soldée par un 2-2 globalement logique au vu de la physionomie du match, les deux équipes concédant leurs premiers points après avoir enchaîné quatre victoires de suite depuis le début de saison. La Roma est en tête grâce à une meilleure différence de buts, car l’Inter marque souvent, mais encaisse aussi beaucoup trop de buts avec une belle régularité.

« Ce que j’ai dit dans le vestiaire reste strictement entre moi et les joueurs. Chacun sait très bien ce qui nous a manqué en première période », a déclaré Chivu. « Nous devons de toute urgence travailler sur nos débuts de match et répondre à l’intensité de nos adversaires dès la première seconde. »

Udinese Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images

Toujours 0-2 : comment se sont terminés les derniers matches de l’Inter ?

Le score était aussi de 0-2 lors de la journée précédente contre l’Udinese Calcio, mais l’Inter a réagi grâce à des buts de Carlos Augusto, Nicolo Barella, Marcus Thuram, Francesco Esposito et Ange-Yoan Bonny pour finalement s’imposer 5-3.

Le score était aussi de 0-2 lors de la journée d’avant contre le SSC Naples, mais l’Inter a réagi grâce à des buts de Martinez (2) et Thuram pour finalement l’emporter 3-2.

Entre-temps, les Lombards étaient aussi menés 0-2 pour leur entrée en Ligue des champions sur le terrain du Real Madrid, mais cette fois, ils n’ont obtenu rien de plus que le but qui a réduit l’écart.

« C’était un match que les deux équipes auraient pu gagner au final », a résumé l’entraîneur de la Roma Gian Piero Gasperini après le nul à Rome samedi. « Le but rapide en seconde période a tout changé et a redonné de l’énergie à l’Inter. Malgré cela, nous n’avons jamais cessé de jouer pour gagner. Ce match doit nous apporter de la satisfaction et une grande confiance. »


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