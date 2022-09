L'étrange avis de Cassano sur Balotelli

L'ancienne star de la Roma Antonio Cassano a demandé au sélectionneur italien Roberto Mancini de rappeler Mario Balotelli.

Mario Balotelli joue actuellement en Suisse avec Sion.

Et Antonio Cassano lui a déclaré sa flamme : "Je suis convaincu qu'il est fort. Si vous me dites qui est l'attaquant italien le plus fort qui existe, je répondrai Balotelli.

"(Ciro) Immobile ? Jouer au football ne signifie pas seulement marquer des buts. Balotelli, dans sa folie, il est plus technique et plus fort que lui. Je l'appellerais dans l'équipe nationale.

"Je le connais bien, c'est un garçon correct. Ne pas avoir de sagesse signifie mener une mauvaise vie, mais il n'est pas comme ça. Il a fini à Sion parce qu'il dérange les gens et parce qu'il était moins doué que moi.

"Il est très fort. S'il trouve le bon environnement, avec le bon entraîneur qui comprend qu'il sait qu'il peut se battre avec lui, alors il peut revenir au sommet. S'ils vous étiquettent, c'est difficile.

"S'il pouvait aller à la Fiorentina, qui joue un beau football et a besoin d'un attaquant, dans un environnement comme celui-là, je le prendrais tout de suite."