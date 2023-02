L'étrange aveu de Raphael Varane sur sa carrière

Raphael Varane a révélé qu'il était très proche de rejoindre Manchester en provenance de Lens en 2011, mais que l'accord a échoué au dernier moment.

Diplômé de l'académie de Lens en 2010, Varane a passé une saison avec l'équipe senior du club. Après avoir impressionné, United a exprimé son intérêt pour lui et a entamé des discussions avec Lens. Mais finalement, l'accord ne s'est pas concrétisé, et Varane a rejoint le Real Madrid, où il a joué jusqu'en 2021 et a remporté cinq Ligues des champions et trois Ligas.

Varane tout proche de United

S'exprimant au Daily Mail, Varane a déclaré : "J'étais très proche de venir ici. Je pense que nous étions d'accord, Lens et Manchester, mais ensuite, je ne sais pas, je pense que Manchester a changé d'avis. Une autre opportunité allait se présenter et le Bernabeu n'était pas mal !

"J'ai parlé à Sir Alex Ferguson depuis mon arrivée ici, mais pas de ce qui s'est passé à l'époque, c'est une longue histoire et je ne voulais rien dire de négatif. J'ai trop de respect pour lui."

L'ancien international français a rejoint les Red Devils en 2021 en provenance du Real Madrid pour 47 millions d'euros (40 millions de livres/55 millions de dollars) et est devenu un pilier de leur ligne arrière.