L'étonnante confidence de Marcelo sur Messi

Comment arrêter Lionel Messi ? Cette question, qui date de près de vingt ans, a déconcerté plus d'un entraîneur et d'un défenseur, qui n'ont réussi qu'à trouver des solutions éphémères.

Aucun club n'est plus conscient de la facilité avec laquelle ils peuvent déchiqueter sa défense que le Real Madrid, qui en a souvent été victime, avec 26 buts encaissés en 45 confrontations lors du Clasico. Après que Fede Valverde a admis qu'il n'avait jamais su comment arrêter Messi avant le match de l'Uruguay contre l'Argentine cette semaine, l'ancienne star du Real Madrid, Marcelo, a été interrogée sur l'approche adoptée à son époque.

"Messi ne parlait pas pendant les matches et j'essayais de ne pas lui parler parce qu'il était silencieux", a déclaré Marcelo au podcast Charla, selon Sport.

"Nous avons toujours dit qu'il fallait laisser les choses en l'état, parce que si vous décidiez de le gêner, vous le provoquiez et il se mettait en colère, et s'il était en colère, il devenait de plus en plus difficile à gérer."

Au début de la carrière de Messi, il y a eu des matches du Clasico où la rudesse du Real Madrid n'a pas réussi à calmer l'Argentin, mais plutôt à l'inspirer pour qu'il atteigne de nouveaux sommets. Sergio Ramos et Messi en particulier s'affrontaient fréquemment, dans l'une des batailles les plus emblématiques de l'histoire du football espagnol.