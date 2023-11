L'étonnante annonce officielle du Real Madrid sur Mbappé

Le Real Madrid a fait une annonce officielle surprise au sujet de Kylian Mbappé samedi, niant avoir pris contact avec l'attaquant

Mbappé a été lié à un transfert au Bernabeu depuis des années, mais il a laissé passer l'occasion de réaliser un transfert à l'été 2022 en signant un nouveau contrat avec les Parisiens.

Le contrat prend fin l'été prochain et l'international français refusant de prolonger son séjour au PSG, il est possible que l'attaquant de 24 ans rejoigne les Blancos en tant qu'agent libre avant la saison prochaine.

"Compte tenu des informations récemment émises et publiées par différents médias, dans lesquelles on spécule sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid CF tient à affirmer que ces informations sont totalement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur qui appartient au PSG."

Cette déclaration est-elle un bluff de la part du club espagnol pour calmer les tensions entre lui et le PSG, ou un véritable démenti ?

Le Real Madrid à l'épreuve des balles

Selon Le Parisien, ce communiqué n'est rien d'autre qu'une stratégie juridique visant à empêcher le Real Madrid d'être sanctionné par le PSG si des discussions ont été entamées entre le joueur et les Blancos.

Bien que Mbappé soit autorisé à discuter avec des clubs étrangers avant que son contrat avec le PSG n'ait complètement expiré, cette fenêtre ne s'ouvrira que le 1er janvier, de sorte que toute discussion non approuvée avec les leaders de la Ligue 1 serait considérée comme illégale.

Cela ouvrirait la porte à ce que le Real Madrid soit puni pour avoir mis le joueur sur écoute.