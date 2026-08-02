Le club de Leipzig a commencé à bouger sur le marché des transferts afin de renforcer son secteur offensif, dans le but de compenser le départ attendu de sa star ivoirienne Yan Diomandé vers les rangs du Real Madrid.

Selon le site "Foot Mercato", la star marocaine Chemsdine Talbi figure sur la liste des joueurs qui séduisent la direction de Leipzig.

Les responsables de Leipzig apprécient Chemsdine Talbi, qui a disputé 10 matches internationaux avec la sélection du Maroc et évolue actuellement sous les couleurs de Sunderland.

L'ailier marocain, âgé de 21 ans, a inscrit 4 buts en 30 matches la saison dernière avec le maillot de Sunderland.

Chemsdine Talbi possède la vitesse, la capacité à percer et la souplesse tactique, ce qui lui permet d'apporter des solutions offensives variées à Leipzig.

Jusqu'à présent, aucun contact n'a été établi entre Leipzig et Sunderland au sujet du transfert de Chemsdine Talbi, dont le contrat court jusqu'à l'été 2030.