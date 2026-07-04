L’étoile espagnole Yamal récolte plus d’insultes que de trophées

Jérémie Pino, l'une des stars de la sélection espagnole, a défendu son coéquipier Lamine Yamal, visiblement frustré d'avoir été remplacé lors de la victoire 3-0 contre l'Autriche en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Les Espagnols préparent désormais leur huitième de finale face au Portugal.

« Yamal n’a ni marqué ni délivré de passe décisive contre l’Autriche, mais il a livré un match formidable », a déclaré Pino dans une interview accordée au journal Sport.

« Le mécontentement de Yamal est tout à fait normal, a-t-il ajouté. Quand on livre un grand match sans marquer ni créer de but, on quitte le terrain avec une sensation un peu étrange, et c’est là que le groupe doit prendre le relais pour soutenir le joueur. »

Il a souligné : « Yamal est jeune, mais il fait preuve d’une grande maturité dans sa façon de gérer les situations. Il s’est parfaitement intégré à notre groupe, et on ne ressent pas la différence d’âge. »

Il a souligné : « Yamal est quelqu’un d’aimable, d’équilibré et de responsable ; ce qu’il montre sur le terrain reflète parfaitement sa personnalité en dehors. C’est une star mondiale, et chaque succès qu’il remporte sera également dans notre intérêt. »

Pino a insisté : « Le sélectionneur Luis de la Fuente nous répète sans cesse de rester unis, car c’est la base de tout. Si nous restons ensemble, nous pourrons continuer à progresser. »

Riant, il conclut : « Yamal, Nico Williams et moi semons la zizanie. J’ai commis une erreur en m’asseyant entre eux, je suis devenu la cible de toutes leurs blagues. »

Et il a conclu : « Avez-vous un surnom spécial pour ce groupe ? Non, on a plus de surnoms péjoratifs que de surnoms sympas. »