L'étoile de la sélection du Maroc raccroche les crampons

L'ancien international marocain Khalid Boutaïb a annoncé sa retraite officielle du football, mettant un terme à une carrière qui a débuté sur les terrains amateurs et s'est achevée par une participation avec la sélection du Maroc à la Coupe du monde 2018, dans une vidéo publiée sur son compte officiel Instagram.

Boutaïb est revenu sur les moments forts de sa carrière, expliquant que ses débuts ne sont pas passés par l'un des grands centres de formation, puisqu'il a passé plusieurs années dans le football amateur en parallèle de ses études, avant de signer son premier contrat professionnel à l'âge de 27 ans.

L'ancien attaquant marocain a souligné que Gazélec lui a offert la chance d'entrer dans le monde professionnel et de disputer la Ligue 1 française, avant de vivre avec Strasbourg une saison exceptionnelle durant laquelle il a inscrit 20 buts et remporté le titre de champion de France, affirmant que sa relation avec les supporters du club et la ville de Strasbourg est restée l'un de ses souvenirs les plus marquants.

Boutaïb a décrit son arrivée tardive dans le monde professionnel comme une motivation qui le poussait à disputer les matchs comme s'il cherchait à rattraper les années écoulées, avant que ne survienne sa chance avec la sélection marocaine, qu'il a jugée plus grande qu'il ne l'imaginait.

Boutaïb s'est attardé sur ses moments forts avec le Maroc, notamment son triplé face au Gabon, dans un match qui a contribué à le rapprocher de la réalisation de son rêve de participer à la Coupe du monde, un rêve qui s'est effectivement concrétisé lors du Mondial de Russie 2018.

Il a également évoqué ses souvenirs de la Coupe du monde, mentionnant son but dans les filets de l'Espagne, considérant ce moment comme l'une des images qui resteront à jamais gravées dans sa mémoire, après l'avoir vécu avec les supporters marocains sous les yeux du monde entier.

En conclusion de son message, Boutaïb a adressé ses remerciements à sa famille, ses amis, ses entraîneurs, ses coéquipiers et les membres des staffs avec lesquels il a travaillé, ainsi qu'aux supporters qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière, avant d'annoncer officiellement la fin de son parcours en tant que joueur.