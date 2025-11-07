L'Espagne prend une grosse décision pour Lamine Yamal

L'un des points forts de cette annonce concerne la sélection de Lamine Yamal.

L'ailier du FC Barcelone a aggravé une blessure à l'aine lors de la trêve internationale de septembre, et avait déjà manqué celle d'octobre pour la même raison. Il a été récemment confirmé qu'il n'est toujours pas à 100 %, ce qui laisse présager une possible opération dans les prochaines semaines.

Lamine Yamal sera très probablement titulaire avec le FC Barcelone dimanche lors du match de Liga contre le Celta Vigo, avant de rejoindre ses coéquipiers en sélection espagnole. Selon le quotidien AS, il est quasiment certain que le jeune homme de 18 ans sera convoqué par de la Fuente pour les rencontres face à la Géorgie et la Turquie.

Par ailleurs, Pau Cubarsi devrait également figurer dans la liste, malgré quelques douleurs ressenties récemment. Dani Olmo et Fermin Lopez, deux autres joueurs du FC Barcelone, sont également susceptibles d'être convoqués, après avoir fait leur retour de blessure.

Nico Williams peu probable dans la liste. La Roja devrait pouvoir compter sur Lamine Yamal, mais il est peu probable que l'on puisse en dire autant de son coéquipier sur l'aile, Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Club a récemment aggravé sa blessure à l'aine, ce qui l'a contraint à manquer la défaite en milieu de semaine face à Newcastle United. Il ne devrait pas être disponible pour affronter le Real Oviedo ce week-end, et il est également probable qu'il ne fasse pas partie du groupe de la Roja.

Pour l'instant, il reste à voir si Lamine Yamal sera convoqué, et si oui, si le FC Barcelone réagira à cette convocation, ses relations avec de la Fuente et la Fédération espagnole de football étant tendues ces derniers temps.