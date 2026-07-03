L'Espagne bat tous les records d'audience lors de la Coupe du monde

La sélection espagnole a maintenu sa dynamique exceptionnelle, tant sur le terrain qu’en termes d’audiences, lors de la Coupe du monde 2026. Son match face à l’Autriche a réalisé la plus forte audience télévisée de l’année en Espagne, selon le journal Marca.

La sélection espagnole, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après sa large victoire 3-0 contre l’Autriche, a transformé cette rencontre en un véritable phénomène populaire devant les écrans.

Selon Marca, la rencontre a réuni en moyenne 10 760 000 téléspectateurs, pour une part d’audience de 69,5 %, s’imposant ainsi comme le match le plus suivi de ce Mondial en Espagne et l’événement télévisé le plus regardé dans le pays depuis le début de l’année 2026.

Ces chiffres confirment l’attrait considérable dont bénéficie l’équipe nationale espagnole, qui rassemble des millions de téléspectateurs à chaque sortie de « La Roja ».

Côté diffuseurs, « La 1 », chaîne du groupe public RTVE, a raflé la plus grosse part d’audience avec 9,178 millions de téléspectateurs en moyenne et un taux de 59,6 %.

La chaîne « Teledeporte » a également enregistré une audience remarquable, avec 771 000 téléspectateurs (5 % de part d’audience), tandis que la plateforme payante « DAZN » a attiré 810 000 téléspectateurs (4,9 %).

Le pic d’audience a été atteint à 22 h 53, en pleine fin de match, avec 10 447 000 téléspectateurs sur « La 1 », preuve de l’engouement du public pour cette affiche.

L’engouement n’a pas été cantonné au seul match : la couverture médiatique d’avant-match a également profité de cette dynamique. « Marca » souligne ainsi que l’intérêt du public s’est clairement reflété dans les émissions préliminaires.

La chaîne « La 1 » a également dominé l’avant-match avec son émission spéciale « En route pour New York », suivie en moyenne par 1 095 000 téléspectateurs (15 % de part d’audience).

Le journal a également précisé que plus de cinq millions de personnes ont suivi la couverture à un moment ou à un autre au cours de sa diffusion, qui s’est étalée sur trois heures, confirmant une nouvelle fois l’énorme popularité dont jouissent les matchs de l’équipe nationale espagnole pendant la Coupe du monde.