L'Espagne a tranché : le successeur de Luis Enrique est connu

Après le départ de Luis Enrique, la Fédération Espagnole a annoncé que Luis de la Fuente prenait les commandes de la sélection espagnole.

Deux jours après l'élimination de l'Espagne contre le Maroc au stade des huitièmes de finale de la Coupe du monde (0-0, 0-3 t.a.b.), la Fédération espagnole a entamé les grandes manœuvres : exit Luis Enrique, dont le contrat expirait après la fin du parcours au Mondial. L'instance a annoncé le départ de l'ancien entraîneur du FC Barcelone, qui n'aura pas survécu à ce nouvel échec. Et elle n'a pas tardé à communiquer le nom de son successeur dans la foulée.

Luis de la Fuente débarque !

C'est Luis de la Fuente qui prend les fonctions de sélectionneur de l'Espagne. L'arrivée du technicien de 61 ans a été confirmée ce jeudi dans un communiqué officiel. Il s'agit d'une solution interne et fédérale, puisque De la Fuente était sélectionneur des Espoirs. Son CV à la tête de sélections de jeune (vainqueur de l'Euro U19 en 2015 puis de l'Euro Espoirs en 2019) a plaidé pour lui.

Si la Fédération n'a pas précisé la durée de son contrat, Luis de la Fuente sera chargé de redonner une identité de jeu en phase avec l'évolution du foot moderne, sans révolutionner non plus le football de possession qui définit la Roja depuis plus d'une décennie. Une mission ardue qui commencera dès le mois de mars 2023, avec la campagne de qualifications pour l'Euro 2024.