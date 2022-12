Espagne : l'avenir de Luis Enrique est scellé !

"La direction sportive de la RFEF a transmis au président un rapport dans lequel il est déterminé qu'un nouveau projet devrait démarrer pour l'équipe espagnole de football, dans le but de poursuivre la croissance réalisée ces dernières années grâce au travail réalisé par Luis Enrique et ses collaborateurs Tant le président, Luis Rubiales, que le directeur sportif, José Francisco Molina, ont transmis la décision à l'entraîneur. L'entraîneur asturien a réussi à donner un nouvel élan à l'équipe nationale depuis son arrivée, en 2018, grâce à une profonde rénovation qui a consolidé un changement de génération dans l'équipe et dans le football espagnol. Luis Enrique s'est qualifié pour deux Final Four de l'UEFA Nations League, sur les trois qu'il a disputés en tant qu'entraîneur ; et a atteint les demi-finales de l'Euro 2020 avec son propre cachet et à travers un style défini. Il a opté pour les jeunes talents et a semé l'espoir pour l'avenir de l'équipe espagnole. La RFEF souhaite énergiquement à Luis Enrique et à son équipe la meilleure des chances dans leurs futurs projets professionnels. L'entraîneur tire l'amour et l'admiration de ses collaborateurs de l'équipe nationale et de toute la Fédération, qui sera toujours sa patrie." plus de raisons La Fédération a toujours fait le choix de renouveler ses entraîneurs après une qualification pour une Coupe d'Europe ou une Coupe du monde mais cela n'a pas été le cas de l'Asturien. L'ex de Barcelone n'a pas encore renouvelé, son contrat se termine juste après la Coupe du monde et il n'a donné aucun indice sur ses idées pour l'avenir. En fait, après l'élimination contre le Maroc, il a dit que ce n'était pas le moment d'en parler. "Ce n'est pas le bon moment, j'ai plus de sorties que le métro. Je veux rentrer plus chez moi et je suppose qu'à partir de la semaine prochaine, nous parlerons de ce qui peut importer à l'avenir", a-t-il déclaré sur La 1. Quelques minutes plus tard, il a été consulté en conférence de presse et a ainsi répondu : « Ils m'ont déjà demandé. Je ne peux pas vous le dire car je ne sais pas. Ce n'est pas le moment. Mon contrat se termine, je suis très à l'aise. Oui, pour moi. S'il n'y avait pas l'amour du président et de Molina, je continuerais toute ma vie. Mais je dois penser au mieux pour l'équipe et pour moi-même." Rappelons que le combat pour le titre de l'UEFA Nations League n'aura lieu qu'en juin 2023, date à laquelle il n'aura plus de contrat. "Juin ? L'avenir n'existe pas", a-t-il déclaré quelques semaines avant la Coupe du monde. En ce sens, la RFEF a toujours été convaincue de continuer à compter sur Luis Enrique mais cela ne s'est pas concrétisé dans un nouveau contrat apparemment en raison des doutes de l'entraîneur. L'entraîneur va maintenant décider de faire une pause ou de retourner au football de club, où il ne manquerait sûrement pas d'options pour s'asseoir sur un banc prestigieux, puisque, par exemple, Manchester United l'a sondé avant d'embaucher Erik ten Hag. En ce sens, certains techniciens commencent également à sonner pour lui succéder dans l'équipe nationale, l'un d'eux étant Marcelino García Toral ou Roberto Martínez lui-même, qui a quitté l'équipe nationale belge. Cependant, le principal candidat est Luis de la Fuente, l'entraîneur des moins de 21 ans, comme l'a annoncé 'El Larguero' ce mercredi.