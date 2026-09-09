L'ère Messi est terminée : une décision audacieuse de Scaloni qui choque tout le monde en Argentine

Après 21 ans de gloire, l'ère de l'après-Lionel Messi est devenue une réalité tangible qui ébranle les fondations de la sélection argentine. La première apparition de la Pulga sous le maillot de son pays remonte à août 2005, lors d'un match amical face à la Hongrie.

Une époque dorée s'achève, et une restructuration sans précédent débute au sein du vestiaire de l'Albiceleste. Sa première décision a fait l'effet d'un choc : le défenseur de l'Atlético Madrid Cristian Romero est le nouveau capitaine de l'Argentine.

La fin d'une ère et le début d'une autre

La retraite internationale de Lionel Messi marque la fin d'une ère durant laquelle la sélection argentine a dominé le monde du football. Mais elle ouvre en même temps la voie au plus grand défi auquel l'équipe est confrontée depuis des années : reconstruire son leadership sur le terrain et préserver son niveau de compétitivité.

Le journal argentin « tyc sports » a révélé, citant des sources au sein de la sélection, que la décision n'était pas le fruit du moment, mais qu'elle était planifiée avant le début de la dernière Coupe du monde. Romero avait alors été désigné troisième capitaine derrière Messi et Nicolás Otamendi, tous deux ayant quitté la sélection après le dernier Mondial.

Pourquoi Romero et non Emiliano Martínez ?

L'entraîneur Lionel Scaloni a pris la décision audacieuse de nommer capitaine de cette équipe le joueur de 28 ans, issu de l'académie de Belgrano, le préférant à des noms de poids comme Emiliano Martínez, ancien capitaine dans le onze de l'entraîneur argentin, et Nicolás Tagliafico.

Le défenseur de l'Atlético Madrid assumera le rôle de capitaine dans le vestiaire et sera chargé de mener l'équipe sur le terrain lors de la période à venir. Il convient de noter qu'il n'a pas encore été confirmé si Scaloni lui-même poursuivra dans ce rôle en 2027, puisqu'il négocie toujours le renouvellement de son contrat avec la Fédération argentine.

3 précédents

Les matchs amicaux de septembre, dont les adversaires seront annoncés cette semaine, ne seront pas les premiers de Cristian Romero en tant que capitaine. Il a déjà porté le brassard à trois reprises lors des 58 matchs qu'il a disputés avec l'Argentine, tous sous la direction de Scaloni.

Son premier brassard remonte à l'an dernier, lors d'un match à l'extérieur contre le Chili dans le cadre des éliminatoires sud-américaines de la Coupe du monde, qui s'est soldé par une victoire de l'Argentine 1-0. Il a réitéré cet exploit lors d'un match amical contre le Venezuela en octobre, et a porté le brassard récemment lors de la victoire 2-1 sur la Mauritanie en mars dernier.

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