José Mourinho a rapidement imposé sa marque au sein du Real Madrid, le technicien portugais ayant opéré des changements manifestes dans sa façon de gérer l'équipe, plaçant la discipline et le travail acharné en tête de ses priorités, dans une tentative de reconstruire la culture du vestiaire après deux saisons décevantes.

Selon les déclarations du journaliste José Félix Díaz, Mourinho a réinstauré une série de règles strictes au sein du Real Madrid, la plus notable étant de sanctionner tout joueur en retard à l'heure fixée pour l'entraînement en l'écartant de la séance collective, en l'obligeant à s'entraîner en salle de sport, et en l'excluant du match suivant.

Le technicien portugais a supprimé le système des amendes financières modiques qui étaient imposées aux joueurs en cas de retard, et qui oscillaient entre 200 et 300 euros, estimant que ces sanctions ne représentaient pas une véritable dissuasion pour des joueurs percevant d'énormes salaires. Il a préféré, à la place, des sanctions directement liées au travail et à la participation.

Mourinho a également insisté sur la nécessité pour les joueurs de rester dans les installations du club afin de mener à bien leurs programmes de récupération. Il n'est en effet plus acceptable, pour lui, qu'un joueur poursuive son traitement en dehors de Valdebebas s'il a besoin de compléter son programme de rééducation durant l'après-midi.

Les règles de l'entraîneur se sont aussi étendues au régime alimentaire, après un changement dans la relation entre les joueurs et le nutritionniste du club : le respect du programme alimentaire fixé est devenu une partie essentielle du système de travail, au lieu de laisser aux joueurs la liberté de choisir ce qu'ils mangent.

De la confiance dans le vestiaire

Malgré la rigueur des nouvelles règles, les joueurs du Real Madrid, selon les données actuelles, voient d'un œil positif les exigences de Mourinho et ses idées tactiques, ce qui s'est reflété dans le niveau d'engagement lors des entraînements et des matches.

Le technicien portugais considère que le rétablissement de la discipline n'est pas un objectif distinct de l'aspect technique, mais fait partie de son projet visant à ramener l'équipe à une plus grande cohésion et à un meilleur équilibre sur le terrain.

Mourinho tente également d'améliorer l'harmonie entre les stars du Real Madrid et de redistribuer les rôles de manière à aider l'équipe à proposer un jeu plus collectif, plutôt que de s'appuyer sur les seules capacités individuelles.

Ces changements interviennent alors que le Real Madrid cherche à tourner la page de deux saisons qui n'ont pas répondu aux ambitions de ses supporters, le club misant sur la personnalité de Mourinho, son expérience et sa capacité à imposer des standards élevés dans le vestiaire.

Après un début de saison positif, le plus grand défi qui attend le technicien portugais reste de maintenir ce même niveau de discipline et de travail au cours des prochains mois, et de transformer les nouvelles règles en une culture durable au sein de l'équipe, de manière à redonner au Real Madrid son caractère compétitif et à lui offrir de meilleures chances de jouer tous les titres.