L'ailier de Chelsea Mykhaïlo Moudryk devrait faire son retour sur les terrains la saison prochaine, à l'issue de sa suspension pour violation des règles antidopage. Mais il est peu probable que l'Ukrainien tienne un rôle majeur à Stamford Bridge lors de la saison 2026-27.

Selon le site Foot Mercato, Chelsea a accepté l'idée que l'équipe s'est adaptée sans Moudryk, et le club envisage désormais de le prêter pour l'aider à retrouver du temps de jeu régulier.

Plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt pour recruter le joueur de 25 ans sous forme de prêt, dont Strasbourg, qui appartient au même groupe propriétaire que Chelsea.

Alors que certaines spéculations laissaient entendre que les Blues privilégiaient un prêt en Premier League pour aider Moudryk à retrouver le rythme du football anglais, Chelsea penche plutôt pour l'envoyer à Strasbourg.

Le club de Ligue 1 pourrait ainsi ajouter à son effectif une option offensive expérimentée et talentueuse dans les semaines à venir, alors que Moudryk cherche à relancer sa carrière après une période difficile passée loin des terrains.

Moudryk a rejoint Chelsea en provenance du Chakhtar Donetsk en janvier 2023 et a disputé 73 matchs avec le club, inscrivant 11 buts et délivrant 10 passes décisives.

À lire aussi : l'autre visage du Mondial : un exploit saoudien en tête, et le Maroc offre à l'Afrique une occasion en or

