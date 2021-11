L’équipe de France ? Lacazette "n’y croit plus trop"

Le 14 novembre 2017, Alexandre Lacazette inscrivait un doublé contre l’Allemagne. Une performance de haute qualité en sélection qui venait valider ses dernières bonnes saisons avec l’Olympique Lyonnais. Avec ses deux buts, le Gone pouvait alors rêver de devenir l’un des attaquants de la nouvelle génération des Bleus, lui qui avait une certaine complicité avec Antoine Griezmann.

Seulement, cette cape contre l’Allemagne a sonné comme la dernière pour Lacazette. Quatre ans après, l’attaquant d’Arsenal n’a plus gouté à l’équipe de France malgré la mise à l’écart de Benzema ou le fait de voir Gignac ne plus entrer dans les plans de Deschamps. Alors, comment expliquer cette absence ? L’intéressé lui-même y voit « un mystère ».

"Ça n’a pas matché, c’est la bonne phrase, commente le Gunner de 30 ans dans un entretien à Téléfoot. On ne peut pas me reprocher d’avoir été nul en sélection en sachant que le dernier match, c’était ces deux buts."

Lacazette n’a pas d’explication

Le compteur s’est donc arrêté à seize sélections pour le Lyonnais de naissance et son départ vers Arsenal n’a pas arrangé son cas. S’il a été un pion essentiel lors de sa première saison, Lacazette joue les remplaçants de luxe depuis l’arrivée de Mikel Arteta.

S’il a regagné ses galons de titulaire depuis quelques matches, l’attaquant est conscient que le train est passé ainsi qu’une Coupe du Monde et une Ligue des Nations. A 30 ans, il peut toujours espérer mais « Lacaz » ne se fait plus vraiment d’illusions sur le sujet.

"On ne ferme pas la porte mais on y pense de moins en moins au bout d’un moment, admet l’intéressé. On travaille de notre côté pour le club et pour ceux qui ont confiance et croient en vous. S’il y a un appel et que je suis convoqué, j’irai parce que ça fait toujours plaisir de jouer pour l’équipe de France mais je ne me fais plus vraiment d’illusions à ce niveau-là."