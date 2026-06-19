Le stade BC Place accueillera un match très attendu entre l'Égypte et la Nouvelle-Zélande, comptant pour la deuxième journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons abordent la rencontre avec confiance, forts de leur match nul (1-1) face à la Belgique lors de la première journée, disputé au Lumin Field.

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, cette édition de la Coupe du monde est organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les Pharaons, qui ont entamé leur parcours à Seattle (États-Unis) par un partage face à la Belgique, retrouveront les All Whites à Vancouver, au Canada.

Dans ce contexte, Ibrahim Hassan, directeur de l’équipe d’Égypte, a confirmé que la délégation quitterait Vancouver dans la soirée du 22 juin, immédiatement après la rencontre face à la Nouvelle-Zélande, pour se rendre directement à Seattle, aux États-Unis, en vue de son troisième match contre l’Iran dans le cadre de la phase de groupes.

Initialement, la délégation devait regagner Spokane avant de repartir vers Seattle le 24 juin ; toutefois, le staff technique a décidé de rallier directement la ville américaine afin de limiter la fatigue des joueurs et de leur offrir des conditions optimales pour préparer l’affrontement face à l’Iran.

La délégation égyptienne voyagera à bord d’un vol privé mis à disposition par la FIFA, pour un trajet d’environ une heure depuis l’aéroport de Spokane.

Tout au long de la compétition, les Pharaons sont basés à Spokane (État de Washington), à seulement 45 minutes de vol de Seattle.

Les Pharaons concluront leur parcours en phase de groupes face à l’Iran, le samedi 27 juin à 6h00 du matin (heure locale), sur la pelouse du Lumen Field de Seattle.