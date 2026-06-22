L’équipe d’Algérie est touchée par une blessure grave juste avant son match face à la Jordanie

L'équipe nationale algérienne a subi un coup dur à quelques heures de son match décisif contre la Jordanie, comptant pour la deuxième journée du groupe 5 des qualifications à la Coupe du monde 2026. Son attaquant Mohamed Amoura souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse et sera éloigné des terrains pendant deux semaines.

Selon les médias locaux, l’attaquant du VfL Wolfsburg a dû quitter la dernière séance d’entraînement, samedi à Lawrence juste avant le départ pour la Californie, après avoir ressenti une vive douleur à la cuisse droite.

Les examens médicaux ont confirmé la gravité de la lésion, qui compromet sa présence non seulement contre la Jordanie, mais aussi lors de la rencontre décisive face à l’Autriche. Un véritable coup dur pour l’entraîneur Vladimir Petković, déjà sous pression après la lourde défaite initiale contre l’Argentine (0-3).

Le technicien comptait sur l’attaquant pour percer la défense compacte des Jordaniens ; il avait prévu de le réintégrer dans le onze de départ afin d’apporter vitesse et profondeur à une attaque algérienne trop statique. Privé de véritable remplaçant capable d’égaler les qualités du joueur de 26 ans, Petković doit désormais revoir sa stratégie.

Cette blessure intervient au pire moment pour l’attaquant, qui cherchait à retrouver son niveau et sa confiance après une période difficile marquée par une baisse de forme avec son club allemand.

Pour rappel, l’Algérie doit impérativement battre la Jordanie pour entretenir ses chances de qualification pour les seizièmes de finale, après un départ manqué contre les « Tango » qui l’a placée dans une position délicate au sein d’un groupe qui comprend également l’Autriche.