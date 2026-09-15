Le choix du onze de départ au Barça n'est plus une simple décision technique prise sur le moment, mais s'est transformé, sous la direction de Hansi Flick, en une équation mathématique précise appliquée avec rigueur.

Depuis le début de la saison, l'entraîneur allemand, qui a affirmé publiquement disposer de l'effectif le plus équilibré depuis son arrivée, applique un système de rotation qui ne laisse aucune place au hasard, un système qui pourrait révéler entièrement son onze à venir face au Racing.

Après six matchs officiels, cinq en Liga et un en Ligue des champions, le schéma adopté par le technicien blaugrana s'est éclairci, selon "Mundo Deportivo".

Le vestiaire compte deux équipes titulaires, et une équation qui donne des résultats éclatants jusqu'à présent. Si l'entraîneur allemand continue de l'appliquer demain mercredi face au Racing, alors ce sera au tour de Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo et Adjemi.

La loi de la rotation dans la défense du Barça

Au poste de latéral droit, la rotation est claire entre Eric García et Jules Koundé : le produit de La Masia a été titulaire face à l'Athletic Bilbao, Valence et Levante, tandis que le Français a eu sa chance face au Rayo Vallecano et Feyenoord, sachant que son absence lors de l'un des matchs était due à une suspension.

Dans l'axe défensif, la même règle s'applique. Gerard Martín a débuté comme titulaire contre l'Athletic Bilbao, Valence et Levante, tandis qu'Andreas Christensen, qui a participé à l'ouverture face à Elche pour compenser l'absence de Cubarsí, a été titulaire face au Rayo Vallecano et Feyenoord.

Quant au côté gauche, la rotation s'est faite entre Baldé, qui a débuté face à Valence et Levante, et Cancelo, qui est apparu comme titulaire face à Feyenoord.

Milieu et attaque : personne ne se repose, hormis Pedri et Lamine

Au milieu défensif, Marc Bernal et Fermín López ou Rodri ont alterné les rôles ; Bernal a débuté les trois premiers matchs face à Elche, l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano, tandis que son coéquipier s'est chargé des trois derniers contre Valence, Feyenoord et Levante. La seule exception est Pedri, qui reste un titulaire indispensable.

Au milieu offensif, Fermín et Olmo se relaient. Le premier a débuté contre l'Athletic Bilbao, Valence et Levante, et le second a obtenu une place de titulaire contre le Rayo et Feyenoord.

Sur l'aile, bien que Lamine Yamal soit un titulaire fixe à droite, le côté gauche connaît une rotation lors des trois derniers matchs entre Gordon, qui a débuté en Liga contre Valence et Levante, et Adjemi, qui a débuté contre Feyenoord et Elche.

Les remplacements confirment la théorie allemande

Cette équation ne se manifeste pas seulement dans le onze de départ, mais aussi dans les remplacements. Lorsque Gordon et Adjemi entrent comme remplaçants, ils échangent constamment leurs rôles, comme ce fut le cas face à Elche, au Rayo, à Valence, à Feyenoord et à Levante, le même scénario que celui qui se produit entre Bernal et Rodri.

L'équation de Flick ne connaît pour l'instant aucune complaisance : tout le monde joue, tout le monde est prêt.