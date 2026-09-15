L'équation secrète de Flick : comment la rotation réfléchie révèle-t-elle la composition du Barça face au Racing ?

Le choix du onze de départ au Barça n'est plus une simple décision technique prise sur l'instant : sous la houlette de Hansi Flick, il s'est mué en une équation mathématique précise, appliquée avec rigueur.

Depuis le début de la saison, le technicien allemand, qui a affirmé publiquement disposer de l'effectif le plus équilibré depuis son arrivée, applique un système de rotation qui ne laisse aucune place au hasard, un système qui pourrait dévoiler entièrement sa composition à venir face au Racing.

Après six matchs officiels, cinq en Liga et un en Ligue des champions, le schéma retenu par l'entraîneur des Blaugrana est devenu clair, selon « Mundo Deportivo ».

Le vestiaire compte deux équipes titulaires, et une équation qui donne des résultats éclatants jusqu'à présent. Si le technicien allemand continue de l'appliquer demain mercredi contre le Racing, ce sera au tour de Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo et Adjemi.

La loi de la rotation dans la défense du Barça

Au poste de latéral droit, la rotation est claire entre Eric García et Jules Koundé : le produit de la Masia a été titulaire face à l'Athletic Bilbao, Valence et Levante, tandis que le Français a eu sa chance contre le Rayo Vallecano et le Feyenoord, sachant que son absence lors d'un des matchs était due à une suspension.

Dans l'axe de la défense, la même règle s'applique. Gerard Martín a débuté comme titulaire contre l'Athletic Bilbao, Valence et Levante, tandis qu'Andreas Christensen, qui avait participé au match d'ouverture face à Elche pour pallier l'absence de Cubarsí, a été titulaire contre le Rayo Vallecano et le Feyenoord.

Sur le côté gauche, la rotation s'est opérée entre Baldé, titulaire face à Valence et Levante, et Cancelo, aligné d'entrée face au Feyenoord.

Milieu et attaque : personne ne souffle, hormis Pedri et Lamine

Au milieu défensif, Marc Bernal et Fermín López ou Rodri se sont échangé les rôles : Bernal a débuté les trois premiers matchs face à Elche, l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano, tandis que son coéquipier a assuré les trois derniers contre Valence, le Feyenoord et Levante. La seule exception est Pedri, qui demeure un titulaire indispensable.

Au milieu offensif, Fermín et Olmo alternent. Le premier a débuté contre l'Athletic Bilbao, Valence et Levante, le second a obtenu une place de titulaire contre le Rayo et le Feyenoord.

Sur l'aile, bien que Lamine Yamal soit un titulaire fixe à droite, le côté gauche connaît une rotation sur les trois derniers matchs entre Gordon, titulaire en Liga contre Valence et Levante, et Adjemi, titulaire face au Feyenoord et à Elche.

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Les remplacements confirment la théorie allemande

Cette équation ne se manifeste pas seulement dans le onze de départ, mais aussi dans les remplacements. Lorsque Gordon et Adjemi entrent en jeu comme remplaçants, ils se relaient continuellement, comme cela s'est produit face à Elche, au Rayo, à Valence, au Feyenoord et à Levante, un scénario identique à celui qui se joue entre Bernal et Rodri.

L'équation de Flick, jusqu'à présent, ne connaît pas les faveurs : tout le monde joue, et tout le monde est prêt.