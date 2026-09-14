La Fédération équatorienne de football a annoncé la nomination de l'Argentin Marcelo Gallardo, ancien entraîneur de River Plate, à la tête de la sélection équatorienne, une démarche par laquelle l'équipe cherche à retrouver son équilibre et à ouvrir une nouvelle page lors de la prochaine étape.

Selon les propos du président de la Fédération équatorienne, Francisco Egas, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Gallardo a été choisi pour les grandes réalisations accomplies au cours de sa carrière d'entraîneur. Il a déclaré : « Nous avons fait venir Marcelo Gallardo pour ce qu'il a accompli, mais avant tout pour ce qu'il représente. Bienvenue en Équateur, Marcelo. »

Âgé de 50 ans, Gallardo est l'entraîneur le plus titré de l'histoire de River Plate, après avoir mené le club à la conquête de 14 titres, dont deux en Copa Libertadores, ainsi qu'un titre en Copa Sudamericana.

L'entraîneur argentin avait quitté River Plate en février dernier, après avoir bâti un parcours remarquable avec le club, où il avait également fait ses débuts professionnels en tant que joueur en 1993.

Diriger l'Équateur représente la première expérience de Gallardo à la tête d'une sélection nationale, ses précédentes expériences d'entraîneur s'étant limitées aux clubs. Il succède à son compatriote Sebastián Beccacece au poste de sélectionneur.

La nomination de Gallardo intervient alors que l'Équateur souhaite surmonter la déception de son élimination de la Coupe du monde 2026, après sa défaite face au Mexique deux buts à zéro en trente-deuxièmes de finale des qualifications.

Gallardo, qui a évolué au milieu de terrain de Monaco et du Paris Saint-Germain, avait auparavant vécu une courte expérience d'entraîneur avec le club saoudien d'Al-Ittihad, avant de revenir à la tête de River Plate, puis de se lancer dans son premier défi au niveau des sélections avec l'Équateur.