L’entraîneur du PSV, Peter Bosz, se dit impressionné par un joueur de l’Ajax

À l’issue du match Ajax - PSV (2-2), Peter Bosz a adressé un bel éloge à Kasper Dolberg. L’attaquant de 28 ans, aligné pour la première fois depuis des semaines dans le onze de départ des Amstellodamois, a causé bien des soucis à la défense du PSV.

« Je l’ai trouvé en forme aujourd’hui », a déclaré Bosz lors de la conférence de presse d’après-match. « Il a été solide balle au pied, en tant que point d’ancrage. C’est un peu le Kasper que j’ai connu. »

L’entraîneur du PSV fait ainsi référence à la période où il dirigeait l’attaquant danois à l’Ajax, soit sans doute le meilleur moment de sa carrière, avant son départ à l’étranger.

« J’ai été surpris aujourd’hui, car cela fait déjà dix ans », poursuit Bosz. « Je l’ai trouvé vraiment très bon. Pourquoi est-il si difficile à contenir ? Je vais quand même chercher la réponse chez nous… »

Nous avons joué en un contre un, car nous avons laissé Yarek (Gasiorowski, ndlr) se replacer sur un milieu de terrain. J’ai trouvé que nous laissions beaucoup trop souvent Ryan (Flamingo, ndlr) seul face à Dolberg. Dès qu’un long ballon est joué et que Dolberg doit contrôler avec Flamingo dans son dos, je pense qu’un milieu doit immédiatement venir au duel. »

« Si les milieux restent trop loin, on se retrouve systématiquement en un contre un. Dolberg s’en est très bien sorti aujourd’hui. En deuxième mi-temps, nous avons mieux joué. Nous avons été plus agressifs sur les seconds ballons et Dolberg a eu davantage de difficultés. »

Dolberg traverse actuellement un moment délicat à l’Ajax. Bien qu’Óscar García ait lui aussi salué sa performance de samedi, l’Algemeen Dagblad a récemment indiqué que l’attaquant pourrait quitter Amsterdam dès cet été.