Pedro Leitão « Bubista », le sélectionneur du Cap-Vert, est proche de prendre en main l'entraînement de la Renaissance de Berkane, au Maroc.

La Renaissance de Berkane se retrouve sans directeur technique après le départ du Tunisien Moaine Chaabani, parti diriger la sélection de son pays.

La Renaissance de Berkane disputera la Ligue des champions d'Afrique, après avoir terminé à la deuxième place du championnat marocain professionnel, derrière le Maghreb de Fès (champion).

Le site « Radio Mars » a rapporté que les négociations entre la Renaissance de Berkane et Bubista ont atteint un stade avancé.

Des sources exclusives ont révélé à Radio Mars que les négociations entre les deux parties sont parvenues à leurs phases finales, avec un accord quasi conclu sur les clauses du contrat, dans l'attente du règlement de quelques détails administratifs.

Le contrat de Bubista avec la Renaissance de Berkane devrait s'étendre jusqu'à l'été 2028.

La sélection du Cap-Vert s'est distinguée sous la direction de Pedro Bubista lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026, en se qualifiant pour les seizièmes de finale avant d'être éliminée difficilement par l'Argentine.