L'entraîneur de Marseille alimente les spéculations sur l'avenir d'Aguerd

L'Olympique de Marseille n'a pas fermé la porte à un départ de l'international marocain Nayef Aguerd lors du mercato estival, bien que le défenseur figure toujours, pour l'heure, dans les plans de l'entraîneur Roberto De Zerbi.

De Zerbi a révélé que l'avenir d'Aguerd faisait encore l'objet de discussions, alors que des négociations sont en cours au sujet d'un possible transfert vers un autre club, tout en affirmant dans le même temps qu'il tenait aux services du joueur et à sa capacité à aider l'équipe s'il restait dans l'effectif.

Le site marocain Elbotola a rapporté les propos de l'entraîneur marseillais au sujet de l'international marocain : « Aguerd ? Il est toujours avec nous, mais il y a des négociations concernant son départ. Vous savez que je compte sur lui, et il peut nous apporter beaucoup. »

De Zerbi a également évoqué l'absence du défenseur marocain de ses choix ces derniers temps, précisant qu'Aguerd avait retrouvé sa condition après avoir récupéré de sa blessure, et que le facteur physique n'était pas la seule explication à son manque de temps de jeu.

Il a ajouté : « Il est revenu de blessure, mais ce n'est pas la raison de son absence. »

Les déclarations de De Zerbi coïncident avec la persistance des informations liant Aguerd à un transfert vers la Real Sociedad, alors que les négociations approchent de leur phase décisive, dans l'attente d'un accord final sur les modalités de la transaction.

À lire aussi : après les complications du dossier Diaby, l'Inter met le cap sur une star anglaise

À lire aussi : des questions autour du transfert d'Araújo, pourquoi Barcelone l'a-t-il lâché et Liverpool a-t-il misé sur lui ?

