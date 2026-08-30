L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez : « Il peut devenir le nouveau Virgil van Dijk »

Míchel Sánchez s’est montré particulièrement élogieux au sujet du développement d’Aaron Bouwman. Après la victoire 0-4 contre Telstar, l’entraîneur de l’Ajax a même comparé le jeune défenseur central à Virgil van Dijk.

Bouwman a disputé l’intégralité de la rencontre dimanche dans l’axe de la défense des Amstellodamois et a gardé sa cage inviolée avec son équipe à Velsen-Zuid. L’Ajax a surtout eu du mal avant la pause face à Telstar, mais s’est finalement envolé vers une large victoire après la mi-temps.

« À mes yeux, Bouwman a très bien joué », a commencé Míchel lors de la conférence de presse d’après-match. Dans le même temps, le technicien espagnol voit encore suffisamment de points à améliorer chez le défenseur.

« Il doit encore progresser dans les duels, sur les deuxièmes ballons et dans certaines situations au niveau de sa posture », a expliqué Míchel. « Mais il a énormément de talent et je m’attends à ce qu’il continue de se développer, de progresser et de travailler dur. »

Míchel a ensuite lâché une comparaison marquante. « À mes yeux, il peut devenir le nouveau Van Dijk, si l’on regarde sa manière de jouer », a déclaré l’entraîneur de l’Ajax.

Lors de la conférence de presse, on a également fait remarquer à Míchel que Bouwman n’avait encore jamais perdu un match lorsqu’il était entré en action avec l’Ajax. « Oui, je le sais. Mais ce n’est pas seulement le mérite d’Aaron, c’est le mérite de toute l’équipe », a-t-il réagi.

Míchel n’a pas non plus voulu attribuer entièrement le clean sheet contre Telstar à son défenseur central. « Aujourd’hui, nous avons gardé notre cage inviolée, mais nous avons aussi encaissé des buts lors d’autres matches. Ce n’est jamais la faute d’un seul joueur, il s’agit toujours de l’équipe. »