L'entraîneur de Gérone livre son analyse sur l'action controversée de Mbappé

Michel Sánchez, l'entraîneur de Gérone, s'est dit satisfait de la performance de son équipe après le match nul 1-1 face au Real Madrid lors de la 31^e journée de Liga, soulignant que le point glané au stade Bernabéu était « extrêmement précieux ».

« Le Real Madrid possède des qualités incroyables, il a été meilleur et s'est créé plus d'occasions, mais nous avons bien défendu », a déclaré Sánchez après le match. « Le point est ce qui compte le plus dans ce match, et je suis très heureux de l'énorme effort fourni par les joueurs. »

Après leur ouverture du score, la tâche s’est compliquée, mais une action individuelle de Thomas Lemar nous a permis d’égaliser. Remporter un point ici exige beaucoup de solidarité et de sacrifice.

Il a également confié avoir échangé avec plusieurs joueurs madrilènes, ajoutant : « Je suis convaincu qu’ils peuvent renverser la vapeur au match retour et je souhaite qu’ils se qualifient, pour le bien du football espagnol. »

Concernant ses choix de remplacement, l’entraîneur argentin a expliqué qu’il voulait intensifier la pression sur le porteur du ballon : « J’ai envisagé de passer en 5-4-1, puis j’ai changé d’avis et j’ai fait entrer Abel et Bryan pour maintenir la pression. Je ne voulais pas que nous concédions un but sans pouvoir réagir. »

Il a également salué la performance de Thomas Lemar : « C’est un joueur formidable, excellent entre les lignes, mais il doit se montrer plus incisif devant le but. En deuxième mi-temps, il a été plus agressif et nous a beaucoup aidés. »

Quant à l’action controversée entre Vitor Reis et Kylian Mbappé, Sanches a déclaré : « J’étais trop loin et je n’ai pas vu clairement la scène. Vitor a affirmé qu’il n’avait fait aucun geste intentionnel envers Mbappé. La rencontre s’est déroulée dans le respect des règles, et le temps de jeu effectif a été long. »