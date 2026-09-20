Malgré la défaite face à Mirassol sur le score de deux buts à zéro, l'international marocain Hakim Ziyech est sorti du match avec des bénéfices personnels notables, après avoir reçu les éloges de son entraîneur Tite, qui a affirmé que les qualités techniques de la star de la sélection marocaine offrent à Botafogo des solutions offensives supplémentaires et lui permettent d'aborder les rencontres de différentes manières.

Tite avait prévu d'accorder à Ziyech un temps de jeu court, compris entre 15 et 30 minutes, mais il a revu sa décision durant la mi-temps et a lancé le joueur plus tôt que prévu, après avoir ressenti le besoin pour l'équipe de ses capacités individuelles et de son aptitude à faire la différence.

L'entraîneur de Botafogo a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match que la qualité technique de Ziyech était à l'origine du changement de son plan, précisant que l'équipe avait besoin d'un joueur disposant de solutions individuelles, notamment dans les situations exigeant des percées ou la création d'occasions offensives.

Tite a expliqué que Ziyech n'est pas lié à un poste précis sur le terrain, puisqu'il peut évoluer en tant qu'ailier ou au milieu de terrain, et qu'il peut également assumer le rôle de meneur de jeu, en lui accordant une plus grande liberté de mouvement, ce qui lui permet de mettre en valeur ses qualités créatives et de tirer parti de ses habiletés.

Malgré l'entrée en jeu de Ziyech, Botafogo n'a pas pu renverser le score et a subi une nouvelle défaite face à Mirassol, mais l'international marocain a laissé une impression positive durant les minutes qu'il a disputées, et il a obtenu la meilleure note parmi les joueurs de son équipe lors de la rencontre, selon les évaluations propres au match, sous les éloges des supporters de Botafogo pour son rendement et ses qualités techniques.

Ainsi, bien que Ziyech n'ait pas pu sauver Botafogo de la défaite, sa prestation a donné à Tite et aux supporters de l'équipe un signal positif quant à l'apport que le joueur marocain pourra fournir au cours de la période à venir.

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