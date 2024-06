L'entrainement inhumain du garde du corps de Messi

Le garde du corps de Lionel Messi, Yassine Cheuko, a montré son régime d'entraînement brutal,

La superstar de l'Inter Miami est actuellement en déplacement pour la Copa América.

Messi, en tant que plus grande attraction de la MLS, avait besoin de quelqu'un pour garder un œil sur lui sur et en dehors du terrain lors de la finalisation de son transfert aux États-Unis en 2023. Cheuko a déjà travaillé avec l'international argentin au Paris Saint-Germain et a été invité à jouer un rôle similaire en Floride.

Cheuko est un personnage mystérieux, dont on sait peu de choses. Il n'a pas parlé à la presse de sa relation avec Messi et préfère se concentrer sur sa vie professionnelle. Il est chargé de veiller à la sécurité de Messi, de sa femme Antonela et de leurs trois enfants - Thiago, Mateo et Ciro.

Cheuko, que l'on voit souvent chasser les envahisseurs de terrain qui tentent de s'approcher de Messi lors des matches de la MLS, est prêt à fournir les efforts qui lui permettent d'avoir la confiance de l'une des plus grandes icônes sportives de la planète. Il a montré sur les réseaux sociaux à quel point ce régime d'entraînement est épuisant - avec un thème MMA évident dans sa routine.

L'Argentine cherche à défendre avec succès sa couronne de la Copa América, avec un retour dans les rangs nationaux à Miami une fois que la quête de gloire continentale aura pris fin.