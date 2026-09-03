Le marché des transferts est clos, mais le nom de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, continue de susciter un vif intérêt dans le paysage sportif.

Le journal Sport a rapporté que les déclarations du journaliste José Álvarez, dans l'émission El Chiringuito, ont relancé un scénario surprenant : le Barça disposerait d'une marge dans les règles du fair-play financier lui permettant d'enrôler le joueur, tandis que l'Atlético pourrait se retrouver contraint de le mettre en vente au mois de janvier prochain, dans une situation que l'entourage du joueur, selon les informations qui circulent, juge devenue intenable.

Le journaliste espagnol a affirmé lors de la diffusion en direct qu'il avait reçu un message clair de l'entourage de Julian Alvarez.

Il a insisté : « L'idée que transmet l'entourage d'Alvarez est décisive : il ne veut plus jouer à l'Atlético Madrid. La situation deviendra intenable d'ici à janvier. L'entourage de Julian pense que c'est l'Atlético qui proposera Julian au Barça lors du mercato hivernal. »

Selon ce récit, l'Atlético Madrid pourrait se retrouver contraint d'appeler le Barça pour lui demander : « Le voulez-vous ? »

On estime que la pression qui entoure le joueur, les sifflets hebdomadaires et l'épuisement psychologique dont souffre Alvarez ont poussé la situation à un point critique.

José Álvarez a expliqué que le joueur serait sifflé chaque semaine et qu'il n'aurait aucune envie de poursuivre l'aventure avec l'Atlético Madrid, ce qui pourrait pousser le club madrilène à le vendre afin de dégager les fonds nécessaires à ses propres transactions.

Le journaliste a même laissé entendre qu'un rebondissement notable pourrait survenir, déclarant : « D'ici à janvier, soyez attentifs à la possibilité que ce soit l'Atlético qui décroche le téléphone, car la situation sera intenable. »

Un autre élément important figure dans le récit de José Álvarez : l'apparition de nouveaux acteurs entrés en scène dans cette opération, des personnes qui ont des liens avec les deux clubs et qui pourraient être en mesure d'influer sur le déroulement de l'affaire.

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