L'énorme rôle joué par Mbappé dans le transfert de Dembélé

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui, même dans les transferts qui ne le concernent pas

Ousmane Dembele est sur le point de conclure un transfert de Barcelone au PSG dans les jours à venir, la menace de faire partie d'un échange à trois contre Kylian Mbappé étant l'une des raisons de son désir de partir.

Dembele quittera le Camp Nou pour la capitale française, le club catalan recevant 50 millions d'euros en échange d'une clause dans le contrat du joueur qui l'autorise à partir pour ce montant.

Xavi ne voulait pas perdre l'ailier international français et lors d'une réunion avec le joueur de 26 ans, il a appris les raisons surprenantes qui poussaient l'ex-star de Dortmund à partir, selon le journaliste Javi Miguel Club d'AS.

"Je veux continuer et gagner des titres, mais dans un environnement sain. Ici, les gens me traitent toujours très mal", aurait-il dit à l'entraîneur du FC Barcelone.

De plus, il avait entendu des rumeurs selon lesquelles il allait être proposé au PSG dans le cadre d'un échange impliquant également Raphinha et Gavi. Barcelone voulait trouver un moyen de faire pression pour signer Mbappé, qui est en conflit avec le champion de Ligue 1 et susceptible de partir au Real Madrid cet été ou l'été prochain - un mauvais scénario pour les Blaugrana.

Compte tenu de l'opinion de Xavi sur ces joueurs, ce transfert aurait été surprenant de la part des Catalans, même en échange d'un joueur du calibre de Mbappé.

L'entraîneur du Barça considère Gavi comme l'un de ses joueurs intouchables - une classe dans laquelle il avait également placé Dembele avant que celui-ci ne commence à faire le forcing pour quitter le club. De même, Raphinha n'est arrivé de Leeds qu'il y a un an et on s'attend à ce qu'il bénéficie d'une saison supplémentaire pour impressionner après des débuts modestes.

Dembele, quant à lui, pourrait s'avérer inutile pour le Barça. Bien qu'il soit un joueur important lorsqu'il est en forme, son passage au club depuis son départ de Dortmund a été marqué par des problèmes de blessures. Il a régulièrement passé de longues périodes sur la touche.

En outre, ce transfert signifie que Barcelone pourrait avoir de l'argent à dépenser cet été. Le club a eu du mal à trouver des fonds, car ses joueurs marginaux n'ont pas suscité d'intérêt significatif.