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FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

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L’encadrement technique des gardiens de l’équipe nationale saoudienne a opté pour une méthode d’entraînement novatrice

Arabie saoudite
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Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Espagne
É.-U.

Al-Sabouh peaufine la préparation des Verts en vue de leur affrontement avec l’Espagne.

Pour peaufiner la réactivité de ses gardiens, le staff technique de l’équipe d’Arabie saoudite a mis en œuvre une méthode d’entraînement originale : la surface de réparation a été légèrement savonnée afin de rendre le terrain plus glissant.

Cette séance innovante s’est tenue jeudi à Austin (États-Unis), alors que l’équipe préparait son match face à l’Espagne, prévu dimanche dans le cadre de la 2ᵉ journée du groupe 8 de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, qui a couvert les quinze premières minutes ouvertes au public, l’entraîneur des gardiens a déployé un tapis blanc devant la ligne des six yards avant de le recouvrir d’un mélange d’eau et de savon.

Des ballons ont ensuite été projetés sur cette surface savonneuse afin de glisser et de dévier soudainement, contraignant les gardiens à tester leurs réflexes et leur capacité à maîtriser des trajectoires imprévisibles.

Avant de fouler la pelouse du terrain « Q2 », le technicien grec Georgios Donis a réuni son groupe moins de cinq minutes, en présence exclusive de son staff, pour une mise au point express.

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Espagne
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Arabie saoudite
KSA

La séance comprenait ensuite des exercices d’échauffement, de contrôle du ballon et des ateliers tactiques adaptés au match contre l’Espagne, avant de s’achever par un travail intensif.

Vendredi, la sélection effectuera une séance entièrement à huis clos avant de s’envoler pour Atlanta (Géorgie) afin d’y défier les champions d’Europe.

Rappelons que les « Verts » saoudiens ont entamé leur parcours en Coupe du monde par un match nul 1-1 face à l’Uruguay, mardi dernier à l’aube.

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