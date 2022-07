L'empire du multimillionnaire Lewandowski

Seuls des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar ont gagné plus d'argent que Lewandowski en 2021.

Robert Lewandowski, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, est l'un des leaders du nouveau projet du FC Barcelone.

Cependant, l'international polonais n'est pas seulement bon sur le terrain, il a également du succès dans le monde des affaires.

L'article continue ci-dessous

Selon le magazine Forbes, les revenus de Lewandowski dépassent les 30 millions d'euros en raison de son important contrat et d'une série de contrats de sponsoring.

À Munich, Lewandowski a gagné environ 20 millions d'euros en 2021 (ce sera légèrement moins à Barcelone) pour son contrat de football.

Autrement dit, les 13 millions d'euros de revenus restants (Forbes estime que le Polonais gagne 33 millions d'euros) proviennent de ses accords avec des entreprises et des sociétés telles que Nike, Huawei et Procter & Gambl.

À Munich, Lewandowski a gagné environ 20 millions d'euros en 2021 (ce sera légèrement moins à Barcelone) pour son contrat de football. Autrement dit, les 13 millions d'euros de revenus restants (Forbes estime que le Polonais gagne 33 millions d'euros) proviennent de ses accords avec des firmes et des entreprises telles que Nike, Huawei et Procter & Gambl.

Les entreprises de Lewandowski

RL9 est la marque de l'attaquant et la plus importante, il l'utilise même comme surnom sur ses réseaux sociaux.

D'ailleurs, la rumeur veut que le club catalan pourrait le laisser porter le numéro qui est la clé de sa marque et que Memphis Depay porte actuellement.

Et il y a un autre personnage clé pour comprendre les affaires du joueur polonais : sa femme, Anna Lewandowska, avec qui le joueur a plusieurs projets en cours.

Foods by Ann est l'entreprise d'alimentation et de fitness dirigée par l'épouse du footballeur et dans laquelle Lewandowski a sa propre gamme de produits. Il en va de même pour la marque de vêtements 4F, dans laquelle Lewandowska joue un rôle important.

En outre, le nouveau joueur de Barcelone a lancé Stor9, également en collaboration avec sa femme.

Il s'agit d'une agence de marketing, de publicité et de relations publiques qui travaille avec de grandes entreprises dans le monde entier. Elle s'est alliée à Group One pour créer RL Media, une division également axée sur le secteur de la communication.

Mais il ne s'arrête pas là. Lewandoswki a investi dans Protos Venture Capital, une autre société polonaise qui se consacre au soutien de la création de start-ups Internet.

Les jeux vidéo retiennent également l'attention du footballeur, qui a créé RL9.Games. Le Polonais est également impliqué dans la gastronomie, avec son restaurant Nine's à Varsovie.