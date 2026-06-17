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krosche milanGetty Images

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L'Eintracht Francfort propose une prolongation de contrat à Krosche, ancien cible du Milan AC

Milan AC
Mercato

Krosche, ancien joueur courtisé par le Milan pour le poste de directeur technique, s’est vu proposer une prolongation de contrat par le Bayer Leverkusen, au-delà de l’échéance actuelle fixée à 2028.

Markus Kroschene sera pas le prochain directeur sportif du Milan AC. L’Eintracht Francfort a réitéré sans équivoque, tant à l’intéressé qu’à son adjoint Timmo Hardung – qui devait le suivre chez les Rossoneri – qu’il refusait de négocier une indemnité avec le club lombard et qu’il souhaitait simplement que les deux dirigeants demeurent à leur poste, sans ingérence extérieure.


Selon l’insider Christopher Michel, qui suit l’équipe pour le portail allemand AbsoluteFussball, non seulement Krosche reste en place, mais le club lui proposerait même une prolongation de contrat. Actuellement lié jusqu’en 2028, le dirigeant pourrait ainsi voir son statut encore renforcé.

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