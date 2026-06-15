L’Égypte a ouvert le score face à la Belgique grâce à Imam Ashour en première période, offrant aux Pharaons une avance historique et rare en Coupe du monde. Romelu Lukaku a toutefois égalisé dès son entrée en jeu en seconde mi-temps (1-1).

La Belgique n’avait plus perdu son match d’ouverture depuis 1986, alignant cinq victoires et deux nuls lors de ses sept dernières entames. Menés à la mi-temps pour seulement la deuxième fois depuis 1990 (après un 1-0 concédé à l’Algérie en 2014), les Diables Rouges ont donc dû puiser dans leurs ressources pour répondre à l’efficacité défensive des Pharaons, comme le soulignent les données de Stats Foot.

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Pour les Pharaons, il s’agit seulement de la deuxième avance dans l’histoire de leurs participations à la Coupe du monde (après celle face à l’Arabie saoudite en 2018).

Les Pharaons restent néanmoins en quête de leur premier succès en huit rencontres mondiales (deux nuls, cinq défaites avant ce match).

Les Pharaons sont logés dans le groupe G, en compagnie de la Belgique, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande.

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