La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé les pays hôtes de plusieurs compétitions continentales au cours des années 2026 et 2027, une démarche visant à offrir aux fédérations membres, aux clubs et aux sélections une vision plus claire de l'agenda des compétitions africaines pour la période à venir.

Dans un communiqué officiel publié ce lundi, la CAF a dévoilé que le Maroc, l'Égypte, le Ghana, le Sénégal et l'Afrique du Sud accueilleront plusieurs tournois continentaux, tout en poursuivant ses efforts pour développer l'agenda de ses compétitions et lui donner davantage de stabilité et de clarté.

Le Maroc accueille deux tournois

Le Maroc a obtenu l'honneur d'organiser la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans 2027, prévue durant les mois d'avril et de mai de l'année prochaine.

Le Royaume du Maroc accueillera également la Coupe d'Afrique des nations de futsal 2026, du 12 au 21 octobre prochain.

Le Maroc poursuit ainsi sa forte présence sur la carte des pays organisateurs de compétitions continentales, après avoir été l'un des principaux hôtes des tournois de la CAF ces dernières années.

L'Égypte accueille la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans

De son côté, la CAF a annoncé le choix de l'Égypte pour organiser la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans 2027, qui revêtira une importance particulière puisqu'elle sera qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

L'organisation de ce tournoi par l'Égypte s'inscrit dans le cadre de la confiance continue que lui accorde la Confédération africaine dans l'organisation des grandes compétitions, en plus de disposer d'une infrastructure et d'une vaste expérience dans l'accueil de tournois continentaux et internationaux.

Le Ghana, le Sénégal et l'Afrique du Sud

Le Ghana accueillera la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans 2027, prévue durant les mois de février et de mars de l'année prochaine.

Quant au Sénégal, il accueillera la Coupe d'Afrique des nations de beach soccer 2026, prévue au mois de novembre prochain.

Au niveau des compétitions de clubs, l'Afrique du Sud accueillera la Supercoupe d'Afrique dans la ville de Tshwane le 8 novembre prochain, entre les Mamelodi Sundowns, champions de la Ligue des champions de la CAF, et l'USM Alger, détenteur du titre de la Coupe de la Confédération africaine.

Un agenda plus clair

La CAF a souligné que la stabilité croissante de l'agenda de ses compétitions vise à aider les fédérations membres à planifier de manière plus efficace, tout en offrant aux joueurs des trajectoires compétitives plus claires, et en donnant une meilleure visibilité aux diffuseurs, aux sponsors et aux supporters concernant les tournois continentaux.

La Confédération africaine a également annoncé des progrès dans l'étude du lancement de la Ligue des nations africaine, après que le format proposé de la compétition a été discuté au sein du Comité exécutif, dans le cadre d'une stratégie visant à offrir des compétitions internationales plus importantes et plus attractives sur le plan commercial.

Au niveau des compétitions de clubs pour la saison 2026-2027, le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération a été achevé, la première journée devant débuter du 4 au 6 septembre prochain, tandis que les matches retour se joueront entre le 11 et le 13 du même mois.

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