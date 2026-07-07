L'Égypte a-t-elle été privée d'un but valable contre l'Argentine ?

La vidéo a privé l'équipe d'Égypte d'un but lors du match contre l'Argentine, ce mardi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

À la 58^e minute, Mostafa Zico avait pourtant inscrit un superbe but pour l’Égypte, concluant une contre-attaque parfaitement menée. Il s’agissait du deuxième but des Pharaons après l’ouverture du score de Yasser Ibrahim en première période.

Mais, après consultation de la vidéo, l’arbitre français François Litxer a jugé qu’une faute initiale de Marwan Attia sur un adversaire justifiait l’annulation de la réalisation.

La chaîne « Archivo Far » a commenté sur son compte « X » : « Intervention justifiée de la salle VAR lors du match entre l’Argentine et l’Égypte… Attia a piétiné le pied d’appui d’Alessandro, l’empêchant ainsi de poursuivre le jeu. »

Elle conclut : « La faute est avérée. Comme le but a été marqué au cours de la même phase de jeu, immédiatement après la récupération du ballon, l’action est susceptible d’être revue. »







