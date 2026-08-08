L'effet papillon : comment le transfert du Real Madrid a-t-il bouleversé les calculs du Barça ?

Le transfert d'Ibrahima Konaté au Real Madrid a déclenché une série de mouvements sur le marché des transferts, Liverpool s'étant retrouvé contraint d'agir rapidement pour compenser le départ de son défenseur français, en se tournant vers Ronald Araujo, défenseur du Barça, dans une opération qui pourrait ouvrir la porte à de nouveaux changements au sein du club catalan.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Liverpool a intensifié ses démarches au cours des dernières 24 à 48 heures pour recruter un nouveau défenseur central, le renforcement de ce poste étant devenu la priorité, avant même la recherche d'un latéral droit. Et c'est sur Araujo que le choix s'est porté.

Liverpool proche d'Araujo

Araujo figurait depuis longtemps sur les tablettes de Liverpool, mais la situation du joueur au Barça ne permettait pas de conclure l'opération, avant que les données ne changent au cours de l'été actuel, permettant au club anglais de saisir l'occasion et d'entrer en force pour boucler le transfert.

Selon les détails qui circulent, le défenseur uruguayen rejoindra Liverpool sous la forme d'un prêt d'une saison, le club anglais prenant en charge l'intégralité de son salaire, estimé à environ 11 millions d'euros net, avec l'existence d'une clause offrant aux Reds une option d'achat du joueur à la fin de la saison, sans que celle-ci soit obligatoire.

Le départ d'Araujo, même temporaire, représente un gain financier important pour le Barça, qui se débarrassera du salaire du défenseur, ce qui lui offre une marge supplémentaire dans son plafond salarial durant une période décisive du marché des transferts.

Quant à Araujo, il cherche de son côté une opportunité de retrouver sa place et de s'assurer un temps de jeu plus important, après que son rôle a diminué dans les plans du Barça, ce que Liverpool peut lui offrir dans l'un des championnats les plus compétitifs au monde.

Konaté a ouvert la porte à Araujo

Mais l'opération Araujo ne peut être dissociée du précédent mouvement du Real Madrid. Le transfert de Konaté au club madrilène a laissé un grand vide dans l'arrière-garde de Liverpool, d'autant plus que Joe Gomez souffre de problèmes physiques, que Giovanni Leoni poursuit sa convalescence après une rupture du ligament croisé antérieur, et compte tenu des points d'interrogation entourant la disponibilité de Jeremie Frimpong.

Ainsi, Virgil van Dijk est devenu quasiment le seul défenseur expérimenté pleinement disponible, ce qui a poussé la direction de Liverpool à accélérer ses démarches sur le marché.

C'est ici que le nom de Florentino Pérez apparaît de manière indirecte dans l'opération. Le président du Real Madrid a bouclé le recrutement de Konaté, ouvrant par là une brèche dans la défense de Liverpool, qui s'est retrouvé contraint de chercher un remplaçant rapide. Et ce remplaçant pourrait précisément être l'un des défenseurs du Barça.

Araujo se prépare à rejoindre Liverpool

Araujo devrait se rendre à la cité sportive du Barça, avant de partir pour l'Angleterre afin de passer la visite médicale et de finaliser les démarches de son transfert à Liverpool, en préparation de l'annonce officielle de l'opération.

Liverpool obtiendra un défenseur qui allie puissance physique, expérience et capacité à évoluer à plusieurs postes, d'autant plus qu'Araujo peut également occuper le poste de latéral droit en cas de besoin.

En contrepartie, le Barça bénéficiera d'une importante bouffée d'oxygène financière en se débarrassant du salaire de l'un de ses joueurs les mieux payés, ce qui pourrait aider le club à dégager une plus grande marge dans le cadre du fair-play financier, en parallèle de ses démarches pour renforcer son effectif.

Selon d'autres rapports de presse, le Barça songe à recruter Cristian Romero, défenseur de Tottenham, ou Aymeric Laporte de l'Athletic Bilbao, pour compenser le départ d'Araujo, une éventualité que la direction catalane n'avait pas envisagée.